Топливо в Севастополе в субботу будут продавать по QR-кодам и свободно с увеличенным лимитом

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Топливо в субботу поступит в свободную продажу и по QR-кодам в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Продажа трех видов топлива (Аи-95, Аи-95 NP, Аи-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам (...) ДТ, ДТ NP, Аи-100 и газ-пропан в свободной продаже", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Он уточнил, что топливо, продаваемое по кодам, отпускается со стандартным лимитом в 20 литров на машину, однако на четырех отдаленных АЗС лимит увеличен до 40 литров. Топливо, поступающее в свободную продажу, также будет отпускаться с увеличенным до 40 литров лимитом.

Разрешено заливать топливо в канистры для заправки домашних генераторов.