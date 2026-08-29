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Акция "Ночь кино" пройдет в России и десятках стран мира

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Одиннадцатая всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 29 августа в России и ряде зарубежных стран.

"Яркий праздник отечественного кинематографа пройдет при поддержке Минкультуры России уже в 11-й раз и по традиции будет приурочен ко Дню российского кино. Акция, организованная Роскино и Фондом кино, состоится в последнюю субботу лета - 29 августа", - говорится в сообщении на сайте акции.

В этом году "Ночь кино" охватит более пяти тысяч площадок по всей России и свыше 60 стран.

Зрители смогут бесплатно посмотреть на большом экране историческую драму "Ангелы Ладоги", семейные киноленты "Буратино" и "Чебурашка 2", а также военную картину "Малыш".

Во многих городах помимо кинопоказов пройдут концерты, выставки, викторины и мастер-классы.

День российского кино традиционно отмечается 27 августа.

Минкультуры РФ Роскино Фондкино Ночь кино
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