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Два многоквартирных дома в Ростове-на-Дону повреждены после воздушной атаки

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил об атаке БПЛА на два многоквартирных дома в Пролетарском районе города, для их жителей организован пункт временного размещения.

"В результате воздушной атаки повреждения получили 2 многоквартирных дома в Пролетарском районе. Для жителей пострадавших домов разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание", - написал Скрябин в своем канале в мессенджере Max.

Ростов-на-Дону БПЛА многоэтажки
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