Два человека ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на социальный объект мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и голени. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи будет продолжать лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.

На месте атаки повреждены окна и фасад здания, а также остекление в многоквартирном доме и машина. От ударов еще нескольких дронов повреждены кровли коммерческого объекта, многоэтажки и окна в частном доме.

В селе Отрадное Белгородского округа дрон атаковал мотоциклиста. Мужчину с ранениями бригада "скорой" транспортирует в Белгород.

Кроме того, в поселке Красная Яруга при взрыве FPV-дрона перебита линия электропередачи.

В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал коммерческий объект - выбиты окна, повреждены входная группа и фасад.