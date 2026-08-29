Поиск

Два человека ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на социальный объект мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и голени. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи будет продолжать лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.

На месте атаки повреждены окна и фасад здания, а также остекление в многоквартирном доме и машина. От ударов еще нескольких дронов повреждены кровли коммерческого объекта, многоэтажки и окна в частном доме.

В селе Отрадное Белгородского округа дрон атаковал мотоциклиста. Мужчину с ранениями бригада "скорой" транспортирует в Белгород.

Кроме того, в поселке Красная Яруга при взрыве FPV-дрона перебита линия электропередачи.

В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал коммерческий объект - выбиты окна, повреждены входная группа и фасад.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе

Кабин РФ выделил более 9,7 млрд руб. на субсидирование перевозок продукции АПК

 Кабин РФ выделил более 9,7 млрд руб. на субсидирование перевозок продукции АПК

Режим беспилотной опасности ввели в Тюменской области

Три человека погибли, девять ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию

Гражданства РФ лишены восемь человек, создавших угрозу нацбезопасности РФ

 Гражданства РФ лишены восемь человек, создавших угрозу нацбезопасности РФ

Один человек погиб, трое пострадали в Севастополе в результате украинской атаки

Возбуждены дела о терактах после атаки БПЛА на объекты в Белгородской и Ростовской областях

Минобороны РФ заявило об ударах по логистическим центрам в Киеве и Киевской области

На подлете к Москве сбито три БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11441 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3591 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов