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Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу прибыл в Московский педагогический государственный университет (МПГУ).

Как накануне сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, 29 августа у главы государства запланировано мероприятие, приуроченное к предстоящему 1 сентября.

"Путин пообщается и с педагогами, и с победителями Олимпиад. Это в контексте приближающегося Дня знаний", - сказал он.

МПГУ является разработчиком единых подходов к структуре и содержанию программ подготовки педагогических кадров ("Ядро высшего педагогического образования"), способствующих укреплению единого пространства педагогического образования страны, усилению его фундаментальности, практикоориентированности, соответствия запросам государства и общества.

В соответствии с указом президента университет также вошел в число шести ведущих университетов России, принимающих участие в федеральном пилотном проекте, направленном на совершенствование системы высшего образования. В рамках данного проекта в МПГУ были введены новые образовательные программы, в том числе многопрофильные, рассчитанные на малокомплектную сельскую школу.

Кроме того, МПГУ готовит учебники для средней и высшей школы, участвует в разработке единых государственных учебников.

Владимир Путин МПГУ Московский педагогический государственный университет
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