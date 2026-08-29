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Путин ознакомился в МГПУ с выставкой, посвященной системе образования в РФ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин осмотрел выставку "Единая школа - единая страна", посвященную российской системе образования.

Глава государства в субботу в преддверии Дня знаний приехал в Московский педагогический государственный университет (МГПУ), где были представлены стенды о достижениях российской системы образования.

"Система образования меняется и по вашим поручениям, соответственно, мы отработали, получили хорошие результаты", - сказала заместитель министра просвещения Ольга Колударова во время осмотра выставки.

Согласно данным Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, представленным на стендах, интегральный средний балл ЕГЭ в 2026 году составил 62,8, в 2019 году - 61,6. Интегральный средний балл ЕГЭ по естественно-научным предметам в этом году составил 64,4, тогда как в 2019-м он был 56,9.

По словам замминистра просвещения, решен вопрос с запуском массового углубленного изучения математики, естественно-научных предметов.

"Сегодня мотивация у школьников изучать такие предметы, как химия, биология, физика, растет. Также растет и качество образования", - отметила она.

Согласно представленным Колударовой данным, с 2019 года выросла доля высокобалльников ЕГЭ по естественно-научным предметам - с 9,3% до 23,3%, а также доля участников Всероссийской олимпиады школьников - с 57% до 65%. При этом за семь лет уменьшилась доля отстающих школьников - с 25% до 15%.

Владимир Путин МГПУ Минпросвещения РФ
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