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Путину показали учебники по обществознанию под редакцией Медведева

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президенту России Владимиру Путину показали школьные учебники по обществознанию для 9-10 классов под редакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Глава государства в субботу в преддверии Дня знаний приехал в Московский педагогический государственный университет, где осмотрел выставку "Единая школа - единая страна", посвященную российской системе образования.

На выставке замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова представила президенту новые школьные учебники.

"Новые государственные учебники "Обществознание" 9 и 10 классы. Полностью меняется курс преподавания данного предмета. Главным редактором выступил Дмитрий Анатольевич Медведев", - сказала она.

Колударова также отметила, что школьники теперь начинают изучать этот предмет не с 6 класса, а с 9 класса, потому что "необходимо расставить приоритеты и выполнить задачи, которые стоят перед государством".

В этом контексте она подчеркнула, что увеличилось количество часов на изучение истории.

"Сегодня историю изучают не менее трех часов, плюс дополнительный час, который есть на "Историю нашего края", - сообщила Колударова и показала главе государства учебники "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5-х и 6-7-х классов.

Владимир Путин Дмитрий Медведев Минпросвещения РФ Ольга Колударова МПГУ
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