Глава Минпросвещения РФ заявил о ликвидации третьей смены и остановке роста второй

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о ликвидации третьих смен в российских школах, а также о приостановке роста второй смены.

В ходе открытия новых объектов образования в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным он сообщил, что до конца 2030 года мы построим ещё 100 новых школ там, где необходимо, там, где есть дефициты, и 150 новых детских садов.

"И планируем к 2030 году максимально привести в нормативное состояние все школы нашей страны", - отметил министр.

Кравцов добавил, что ежегодно в планах ремонтировать порядка полутора тысяч школ.

"Это хороший показатель в целом. Вот смотрите, тысяча и еще отремонтированных 7 тыс. - до 8 тыс. получается фактически новых школ, и это из 36 тыс. (...) Поэтому показатель хороший, программа эта выполняется, и прошу вас, и дальше, если нужно, давайте мы на уровне правительства пообсуждаем эту тему, дальше будем работать по этому направлению", - сказал Путин Кравцову.