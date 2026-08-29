Поиск

Глава Минпросвещения РФ заявил о ликвидации третьей смены и остановке роста второй

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о ликвидации третьих смен в российских школах, а также о приостановке роста второй смены.

В ходе открытия новых объектов образования в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным он сообщил, что до конца 2030 года мы построим ещё 100 новых школ там, где необходимо, там, где есть дефициты, и 150 новых детских садов.

"И планируем к 2030 году максимально привести в нормативное состояние все школы нашей страны", - отметил министр.

Кравцов добавил, что ежегодно в планах ремонтировать порядка полутора тысяч школ.

"Это хороший показатель в целом. Вот смотрите, тысяча и еще отремонтированных 7 тыс. - до 8 тыс. получается фактически новых школ, и это из 36 тыс. (...) Поэтому показатель хороший, программа эта выполняется, и прошу вас, и дальше, если нужно, давайте мы на уровне правительства пообсуждаем эту тему, дальше будем работать по этому направлению", - сказал Путин Кравцову.

Сергей Кравцов Минпросвещение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября

Порядка 17,6 млн школьников сядут за парты 1 сентября

Тамбовские власти поддержат селлеров, пострадавших при пожаре на складе Wildberries

 Тамбовские власти поддержат селлеров, пострадавших при пожаре на складе Wildberries

Гарвард согласился выплатить $53 млн по иску о проданных управляющим морга органах

 Гарвард согласился выплатить $53 млн по иску о проданных управляющим морга органах

Один человек погиб, трое пострадали в Запорожской области из-за ударов ВСУ

Режим беспилотной опасности сняли в Тюменской области

Аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе

Кабин РФ выделил более 9,7 млрд руб. на субсидирование перевозок продукции АПК

 Кабин РФ выделил более 9,7 млрд руб. на субсидирование перевозок продукции АПК

Режим беспилотной опасности ввели в Тюменской области

Три человека погибли, девять ранены при атаках ВСУ в Белгородской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11447 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3591 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов