Путин проводит встречу с Лукашенко в Ново-Огарево

Владимир Путин и Александр Лукашенко (справа налево) во время встречи в резиденции Ново-Огарево Фото: Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин встречается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Лидер Белоруссии прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. В пятницу он провел переговоры с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков указывал, что визит Лукашенко в Россию неофициальный, и отмечал, что после переговоров главы государств побеседуют в неформальной обстановке.