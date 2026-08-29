Путин поставил задачу повышать интерес школьников к изучению химии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Постоянный контакт преподавателей школ с ведущими компаниями в химии и смежных отраслях нужен, чтобы школьники лучше понимали реальную жизнь и рос интерес к предмету, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно, чтобы постоянно был контакт преподавателей школ с нашими ведущими компаниями, работающими в сфере химии либо в смежных областях", - сказал он в субботу на встрече с учителями, студентами и учащимися педагогических классов в преддверии 1 сентября.

Путин отметил, что современная химия находится "на стыке разных наук и дисциплин" - физики и математики - и дает выход на фармацевтику, новые материалы и медицину в широком смысле слова.

"И нужно интерес школьников к этому предмету поднимать и находить такие формы работы, чтобы это вело их к ранней профориентации", - сказал президент.