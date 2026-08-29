Поиск

Путин поставил задачу повышать интерес школьников к изучению химии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Постоянный контакт преподавателей школ с ведущими компаниями в химии и смежных отраслях нужен, чтобы школьники лучше понимали реальную жизнь и рос интерес к предмету, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно, чтобы постоянно был контакт преподавателей школ с нашими ведущими компаниями, работающими в сфере химии либо в смежных областях", - сказал он в субботу на встрече с учителями, студентами и учащимися педагогических классов в преддверии 1 сентября.

Путин отметил, что современная химия находится "на стыке разных наук и дисциплин" - физики и математики - и дает выход на фармацевтику, новые материалы и медицину в широком смысле слова.

"И нужно интерес школьников к этому предмету поднимать и находить такие формы работы, чтобы это вело их к ранней профориентации", - сказал президент.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября

Порядка 17,6 млн школьников сядут за парты 1 сентября

Тамбовские власти поддержат селлеров, пострадавших при пожаре на складе Wildberries

 Тамбовские власти поддержат селлеров, пострадавших при пожаре на складе Wildberries

Гарвард согласился выплатить $53 млн по иску о проданных управляющим морга органах

 Гарвард согласился выплатить $53 млн по иску о проданных управляющим морга органах

Один человек погиб, трое пострадали в Запорожской области из-за ударов ВСУ

Режим беспилотной опасности сняли в Тюменской области

Аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе

Кабин РФ выделил более 9,7 млрд руб. на субсидирование перевозок продукции АПК

 Кабин РФ выделил более 9,7 млрд руб. на субсидирование перевозок продукции АПК

Режим беспилотной опасности ввели в Тюменской области

Три человека погибли, девять ранены при атаках ВСУ в Белгородской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11447 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3591 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов