Путин удовлетворен ростом товарооборота между РФ и Белоруссией

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в субботу встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

"Главное наше направление взаимодействия - торгово-экономическое - развивается успешно. Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки по нашей статистике почти 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Ну и в этом году за первые шесть месяцев текущего года плюс еще 12,5%", - сказал Путин во время встречи.

Президент РФ отметил, что объем прямых инвестиций из России составляет $4,5 млрд. Кроме того, в Белоруссии работают 2,5 тысячи предприятий с российским участием.

Путин заявил, что Россия и Белоруссия успешно развивают торговое взаимодействие.

"Очень рад нашей новой встрече. Мы не так давно вроде как и виделись, но, как я всегда в таких случаях говорю, динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, которые нужно согласовать, отрегулировать. Но в целом хочу отметить, что, вы это знаете лучше, чем кто-либо другой, главное наше направление взаимодействия - торгово-экономическое - развивается успешно", - сказал он.

Путин подчеркнул, что это происходит несмотря на все попытки внешнего влияния.

Со своей стороны Лукашенко заявил, что товарооборот между двумя странами по итогам текущего года значительно превзойдет по объемам прошлогодний уровень, значительное место в нем занимает современная электроника.

"Товарооборот у нас прибавляется. Как минимум на 12%, надо еще посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте", - сказал он.

"И приятно что в этом товарообороте большое место занимает современная электроника. Вчера мы с Михаилом Владимировичем (премьером РФ Михаилом Мишустиным - ИФ) обсуждали известную вам тему - об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции, и недавно Денис Мантуров (первый вице-премьер РФ - ИФ) приезжал - смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некоторую форму взаимоотношений в этом плане. Хочу вам сказать, что - это единое мнение и вашего правительства, и моя точка зрения, и нашего правительства - мы здесь абсолютно не останемся "голыми", без этих товаров, электроники. Мы сегодня создаем все что надо, вместе. И завтра мы выйдем на очень высокий уровень", - подчеркнул Лукашенко.