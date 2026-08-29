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Президент РФ заявил о развитии сотрудничества с Белоруссией в сфере высоких технологий

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко обратил внимание на развитие сотрудничества двух стран в сфере высоких технологий, включая микроэлектронику.

"Что самое важное, на мой взгляд, самое принципиальное - это то, что мы взаимодействуем и на традиционных направлениях, но и на направлениях, которые сегодня являются особенно важными, - это высокие технологии", - сказал Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой в Ново-Огарево.

Он отметил вклад Лукашенко в сохранение сформированной еще в советское время базы в этой сфере.

"Благодаря вашим многолетним усилиям Беларусь многое сохранила и приумножила из того, что было создано еще во времена Советского Союза. И сейчас мы вместе можем продолжать движение по этим направлениям, включая микроэлектронику, некоторые другие направления", - обратился Путин к президенту Белоруссии.

Он предложил обсудить результаты работы по линии правительств двух стран.

"Знаю, что вы вчера достаточно активно поработали в правительстве РФ с коллегами - с вашими, с моими коллегами из правительства России. Сейчас в ходе нашего сегодняшнего общения подведем некоторые итоги, если нужно что-то будет добавить и скорректировать, мы это сделаем", - сказал Путин.

Владимир Путин Белоруссия Александр Лукашенко Ново-Огарево
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