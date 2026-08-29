В Кремле не видят оснований надеяться на улучшение отношений с Европой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Оснований для улучшения отношений Москвы и Европы пока не просматривается, нужно отдавать себе отчет в том, что европейцы мобилизуют военные ресурсы против России, заявил в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких оснований надеяться на улучшение наших отношений с Европой я не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против нашей страны, принимая непосредственно участие в боевых действиях против нас", - сказал Песков, комментируя уровень текущих взаимоотношений России и европейских стран.

"Нам надо отдавать себе в этом отчет. Нам надо, безусловно, оставаться открытыми для выстраивания отношений и мы действительно сохраняем свою открытость, но прекрасно понимать, с кем мы имеем дело", - добавил он.