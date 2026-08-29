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Путин отметил, что укреплению Союзного государства будет уделено внимание на встрече с Лукашенко

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия продолжают активно работать на международной арене, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Продолжаем работать активно на международной арене, укреплять Союзное государство", - сказал он в субботу на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Ново-Огарево.

Путин отметил, что в ближайшее время должен состояться Совет министров Союзного государства.

Кроме того, президент РФ сообщил об активной работе Москвы и Минска на всех международных площадках, включая ООН, а также СНГ и ШОС.

"Всё это тоже, конечно, будет в поле нашего сегодня внимания", - добавил он.

В свою очередь Лукашенко назвал целью своей рабочей поездки в Россию не принятие каких-либо решений, а подведение итогов по предыдущим договоренностям.

"Мы свято выполняем все наши договоренности - начиная от сельского хозяйства, продовольствия, топлива и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся - не только мы "виноваты". Динамика международных отношений такова, что она нас, в том числе, подталкивает к тому, чтобы обсуждать проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем, сотрудничая, преодолевать всякие трудности, вы можете в этом даже не сомневаться. Я об этом уже говорил, и не один раз, встречаясь с представителями российского бизнеса, руководством областей, регионов", - сказал он.

"Поэтому у нас сегодня такой день будет подведения некоторых итогов, а не принятия решений, я думаю", - отметил Лукашенко.

Владимир Путин Белоруссия Александр Лукашенко Союзное государство Ново-Огарево
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