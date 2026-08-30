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Стартует досрочное голосование на выборах в Госдуму для военнослужащих в зоне СВО

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва для военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции, начинается 30 августа.

Как сообщили ранее в ЦИК РФ, досрочное голосование для военнослужащих в зоне проведения СВО будет проводиться до 17 сентября; основное голосование - 18, 19, 20 сентября.

Помимо этого, 30 августа стартовало досрочное голосование избирателей на участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

С 18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

Госдума ЦИК
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