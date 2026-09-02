ЦИК РФ определит общие результаты выборов депутатов Госдумы не позднее 5 октября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании в среду утвердил рабочую группу по обеспечению деятельности, связанной с установлением общих результатов выборов депутатов Госдумы девятого созыва.

"ЦИК России после предварительной проверки правильности составления протоколов путем суммирования содержащихся в них данных не позднее чем через две недели после дня голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, то есть не позднее 5 октября 2026 года, определяет результаты выборов депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу", - сказал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании комиссии.

По его словам, Центризбирком не позднее 5 октября устанавливает "общие результаты выборов депутатов Госдумы".

Помимо этого, на заседании ЦИК принято постановление о создании рабочей группы по контролю за однократностью получения избирательного бюллетеня на предстоящих выборах.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.