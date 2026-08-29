Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Новосибирской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Стрельба произошла в лесу в Новосибирской области.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого один человек погиб и еще двое госпитализированы с огнестрельными ранениями, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в субботу.

"По данным следствия, стрельба произошла вечером 28 августа в лесном массиве на территории Мошковского района. Неизвестный открыл огонь по компании мужчин.

В результате полученных ранений один человек погиб на месте, еще двое пострадавших госпитализированы с огнестрельными ранениями в медицинское учреждение Новосибирска.