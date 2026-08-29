Крупный лесной пожар произошел в Ростовской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Лесной пожар на площади 120 га тушат в Цимлянском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона в субботу.

Угрозы населенным пунктам нет.

Уточняется, что возгорание ликвидируют более 100 специалистов служб экстренного реагирования, сотрудники лесного хозяйства и добровольные пожарные. Задействовано 45 единиц техники.

В Минприроды области добавили, что идет наращивание сил и средств.