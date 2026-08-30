Внуково, Домодедово и Жуковский работают по согласованию

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации в воскресенье.

"Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Аналогичные ограничения действуют в столичном аэропорту Внуково.