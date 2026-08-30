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Военные РФ расширяют полосу безопасности вдоль границы после взятия под контроль сел Садки и Великий Прикол

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российская армия расширяет полосу безопасности вдоль границы, установив контроль над селами Садки и Великий Прикол в Сумской области, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей", - заявили в министерстве.

"Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - сказано в сообщении.

"Установление контроля над данным населенным пунктом способствует расширению полосы безопасности вдоль Российской границы", - сообщило ведомство.

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По его данным, штурм села Великий Прикол провели подразделения 15-го отдельного танкового полка группировки войск "Север" под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА.

Взятие под контроль села Садки осуществили военнослужащие подразделений 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск, сообщило министерство.

По его информации, на территориях населенных пунктов Садки и Великий Прикол в Сумской области ВСУ размещали расчеты ПВО, артиллерию и пункты управления БПЛА.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что группировка "Север" установила контроль над селами Великий Прикол и Садки Сумской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Сумская область Харьковская область
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