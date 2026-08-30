Российские войска взяли под контроль два села в Сумской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что взяли под контроль села Великий Прикол и Садки в Сумской области.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки Сумской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что в течение суток нанесены удары по ВСУ в районе пяти населенных пунктов Сумской области и шести населенных пунктов Харьковской области.

"ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Минобороны РФ.