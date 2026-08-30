Путин по телефону поздравил Лукашенко с днем рождения

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сердечно поздравил по телефону завершившего накануне рабочий визит в Москву президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

Ранее сайт Кремля опубликовал поздравительную телеграмму президента РФ.

"На протяжении многих лет Вы неустанно трудитесь на посту главы государства, способствуя успешному социально-экономическому развитию братской Беларуси и защите ее интересов на международной арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение дружественных отношений между нашими странами, а также в совершенствование институтов Союзного государства", - говорится в телеграмме Путина.

Он добавил, что дорожит взаимопониманием и доверием, установившимися между лидерами стран. "И мы, конечно, продолжим товарищеское общение и конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию многопланового российско-белорусского сотрудничества, а также по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - отмечается в телеграмме.

Путин пожелал Лукашенко здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Белорусскому президенту в воскресенье исполняется 72 года.