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Лукашенко заявил о перевыполнении Белоруссией своих обязательств перед Россией

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия перевыполняет свои обязательства перед Россией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу в ходе переговоров в Москве с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

"Должен публично заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. Мы выполняем свои обязательства и даже перевыполняем", - сказал Лукашенко, которого цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Он также поблагодарил Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Белоруссией, добавили там.

По информации "Пула Первого", Лукашенко и Мишустин обсуждают совершенствование торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализацию кооперационных проектов.

Телеграм-канал напоминает, что 25 августа Лукашенко обсуждал эти вопросы в Минске с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, а в пятницу в Москве - продолжение разговора уже с главой правительства России.

Лукашенко находится с рабочим визитом в России, где, в частности, планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Белоруссия Александр Лукашенко РФ Михаил Мишустин
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