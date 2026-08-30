Песков назвал приоритетами РФ выполнение задач СВО и выстраивание новой архитектуры евробезопасности

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Приоритетом для России является выполнение задач СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это задача номер один. А также выстраивание новой архитектуры безопасности на нашем собственном континенте, на европейском континенте", - сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, Киев понимает, что с каждым днем приближается к поражению. "Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимают", - заявил Песков.

По словам представителя Кремля, "не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики".

"На это он получает ответ. Причина и следствие здесь абсолютно неоспоримы", - добавил он.