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Два человека умерли в Туве от отравления алкоголем

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Несколько жителей города Чадаан Дзун-Хемчикского района в Туве отравились алкоголем. Два человека скончались, один находится в реанимации.

Следственные органы возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Сообщается, что алкоголь вместе употребляли четверо местных жителей. Трое из них почувствовали себя плохо. Двое пострадавших скончались, третий находится в реанимационном отделении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, для установления причины смерти потерпевших назначены экспертизы.

СКР Тува Тыва
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