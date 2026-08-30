Два человека умерли в Туве от отравления алкоголем

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Несколько жителей города Чадаан Дзун-Хемчикского района в Туве отравились алкоголем. Два человека скончались, один находится в реанимации.

Следственные органы возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Сообщается, что алкоголь вместе употребляли четверо местных жителей. Трое из них почувствовали себя плохо. Двое пострадавших скончались, третий находится в реанимационном отделении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, для установления причины смерти потерпевших назначены экспертизы.