Два человека умерли в Туве от отравления алкоголем
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Несколько жителей города Чадаан Дзун-Хемчикского района в Туве отравились алкоголем. Два человека скончались, один находится в реанимации.
Следственные органы возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.
Сообщается, что алкоголь вместе употребляли четверо местных жителей. Трое из них почувствовали себя плохо. Двое пострадавших скончались, третий находится в реанимационном отделении.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, для установления причины смерти потерпевших назначены экспертизы.