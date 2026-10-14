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Матвиенко призвала перестать штамповать под видом частных вузов заведения "Рога и копыта"

Матвиенко призвала перестать штамповать под видом частных вузов заведения "Рога и копыта"
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительству следует приостановить процесс лицензирования вузов до наведения порядка в этой сфере, поскольку из-за упрощения правил систему образования наводнили заведения типа "Рога и копыта", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, за последние годы в России появился целый пласт - около 350 - частных высших учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность.

"И вопрос: а почему государство это допустило? Что произошло? Во-первых, ни с того ни с сего кому-то вздумалось и тотально упростили лицензирование для открытия высшего учебного заведения. Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком", - сказала Матвиенко.

Неслучайно, отметила спикер СФ, в интернете сегодня масса рекламы оказания услуг по лицензированию учебных заведений.

"Цитирую: образовательная лицензия под ключ за пять дней, поможем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Ну, понимаете, что это не университет, а "Рога и копыта", - сказала спикер СФ.

По ее словам, "за пять дней ларек не откроешь, киоск газетный не откроешь, а высшее учебное заведение можно".

"Мы три года об этом говорим, и поэтому сегодня такая резкая реакция. Почему вы продолжаете штамповать эти "Рога и копыта", магазины по продаже дипломов?" - сказала Матвиенко.

По ее словам, специалисты, с которыми советовались по этой теме, смогли назвать только 10 частных высших учебных заведений из 350, которые соответствуют статусу высшего образования.

"Ну почему мы допустили такое?" - заявила Матвиенко.

Валентина Матвиенко Совфед Совет Федерации
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