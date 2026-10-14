В Минцифры заявили, что помогли "Яндексу" после атаки на ЦОДы

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" оперативно перевел работу ключевых систем на заранее подготовленные резервные площадки при содействии Минцифры РФ, сообщил глава ведомства Максут Шадаев "РБК".

"Минцифры оказало "Яндексу" содействие в предоставлении дополнительных площадок для переноса ключевых систем. Несмотря на беспрецедентную атаку на ЦОДы, компании удалось оперативно перевести работу ключевых систем на заранее подготовленные резервные площадки. Их территориальное распределение позволяет снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов даже при серьезных повреждениях. Компания продолжает восстановительные работы и перенос оставшихся систем на сторонние площадки", - цитирует издание министра.

В пресс-службе "Яндекса" в свою очередь сообщили "Интерфаксу", что компания "много лет развивает распределенную инфраструктуру и системы резервирования, включая сторонние независимые площадки". Детали размещения вычислительных мощностей в "Яндексе" не раскрывают.

С 8 по 11 октября в результате атак БПЛА пострадали три дата-центра "Яндекса" - в городе Сасово Рязанской области, Калуге и Владимире. Работа ЦОДов в Сасово и Владимире была полностью остановлена, в Калуге несколько модулей дата-центра были выведены из строя.

В результате инцидентов возникли сбои в работе как сервисов самого "Яндекса", так и других ресурсов в Рунете.