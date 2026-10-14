В России готовят меры в отношении некачественных частных вузов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В России готовятся законопроекты, направленные на регулирование деятельности частных университетов, число которых резко выросло за последние пять лет, их разрабатывают на уровне правительства, Министерства образования и науки и Рособрнадзора, сообщил в Совете Федерации глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Если брать период с 2021 по 2025 год, у нас на 15% выросло количество частных образовательных организаций, получивших лицензию, и на 39% - количество частных организаций, в которых появилась аккредитация хотя бы по одной программе. (...) До 21-го года у нас было осознание у граждан, что не обязательно получать всем диплом, спрос на частное образование у нас исчез - у вузов не было контингента. Ситуация перевернулась осенью 2022 года, и с лета 23-го года частные вузы пошли к нам на процедуры, которые по новой модели практически в заявительном порядке получают лицензии", - сказал Музаев.

"Здесь надо принимать меры, и мы работаем с правительством, с Минобром, с Госдумой, с Советом Федерации, мы свои предложения дали, и в ближайшее время ряд законопроектов планируем вместе предложить на обсуждение", - подчеркнул он.

Уже сейчас первое чтение прошел законопроект по независимой оценке качества подготовки обучающихся.

"Это механизм незабюрократизованный, который позволит регионам использовать объективную оценку, выявлять остаточные знания обучающихся любого уровня и принимать соответствующие решения. Надеюсь, до нового года этот законопроект будет принят", - отметил Музаев.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что на сегодняшний день в России 345 частных вузов, из них 245 - головные университеты и 100 - филиалы.

"В целом надо признать: есть вопросы. Хотя справедливости ради: есть частные университеты с очень хорошим качеством, например, недалеко здесь на Тверской есть Центральный университет, который входит в пятерку лучших университетов страны со средним баллом больше 95%. И такие частные вузы нужны. Но в целом, если посмотреть на всю линейку, средний балл ЕГЭ в этом году в частных вузах на 7 баллов ниже, чем в государственных. И это плохой сигнал", - пояснил Фальков.

Он поблагодарил сенаторов за поддержку в вопросах ограничения платного приема. "Мы эти решения принимаем на основе нескольких факторов, но прежде всего, учитывая низкий средний балл ЕГЭ и те, у кого он меньше 60, плюс если есть проблемы с трудоустройством, то мы не даем им не то что бюджетных мест, но запрещаем принимать на платные места", - заметил Фальков.

"Но этой меры недостаточно, нужен комплекс мер. Мы на площадке правительства уже проект дорожной карты разрабатываем и дополнительно ее представим и в комитет, и в палату регионов", - пообещал министр.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительству следует остановить процесс лицензирования вузов до наведения порядка в этой сфере, поскольку из-за упрощения правил систему образования наводнили заведения типа "Рога и копыта". По ее словам, специалисты, с которыми советовались по этой теме, смогли назвать только 10 частных высших учебных заведений из 350, которые соответствуют статусу высшего образования. "Ну почему мы допустили такое?" - посетовала Матвиенко.