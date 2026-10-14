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Новак отметил новые удары по двум российским НПЗ

По его словам, Украина не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Киевский режим 14 октября атаковал два нефтеперерабатывающих завода в России, это не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, заявил вице-премьер Александр Новак на полях Российской энергетической недели.

"По данным Минэнерго и компаний сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода - в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия", - сказал он.

Минэнерго НПЗ Александр Новак Рязанская область Саратовская область
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