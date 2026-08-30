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В Кремле назвали нормальным процессом отстаивание Россией и КНР своих интересов в энергосотрудничестве

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россия и Китай в энергетическом сотрудничестве отстаивают свои интересы, и это нормально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждая страна, естественно, отстаивает свои собственные интересы. Мы, по крайней мере, продолжим это делать. То же самое продолжат делать и наши китайские друзья. Это нормальный процесс двух соседних стран, привилегированных партнеров и союзников", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, будет ли обсуждаться тема "Силы Сибири - 2" на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита ШОС в Бишкеке.

По его словам, тема взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере постоянно присутствует на повестке дня российско-китайских контактов.

Дмитрий Песков КНР Китай
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