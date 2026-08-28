Президент Белоруссии пообещал выполнять обязательства по топливу перед Россией

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Минск намерен исполнить все намеченные перед российской стороной обязательства, в том числе и в вопросах с топливом.

"Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией", - сказал Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что у российской стороны нет претензий к белорусской.

"Должен еще раз публичного вас заверить, что всё, что мы намечали, исполняется и будет исполнено: от мелочей там с топливом, дизелем, бензинами разными и так далее, с продовольствием. Мы будем выполнять свои обязательства. Мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться. До серьезных системных вопросов", - добавил Лукашенко.

Он напомнил о недавнем визите в Белоруссию первого вице-премьера Дениса Мантурова, отметив, что во время их общения стороны обсудили экономику стран, а также подтвердили "наши совместные проекты и в авиастроении, и военно-промышленном комплексе, по всем вопросам нашли полное взаимопонимание".

Кроме того, президент Белоруссии отметил сложившиеся хорошие отношения между Мишустиным и премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.