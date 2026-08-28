Путин и Эрдоган 1 сентября в Бишкеке обсудят ситуацию в Черноморском бассейне и Украину

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 1 сентября в Бишкеке проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Запланирована беседа с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тут тоже много тем для обсуждения, в том числе и ситуация в Черноморском бассейне, вообще украинская тематика будет обсуждена, - сказал Ушаков журналистам. - Помимо этого, конечно, вопросы дальнейшего развития двустороннего партнерства в торгово-экономической сфере", - отметил он.

Встреча состоится 1 сентября после завершения мероприятий в рамках саммита ШОС.