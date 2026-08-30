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В течение дня военные РФ поразили 54 украинских БПЛА над регионами и Черным морем

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как заявили в военном ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
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