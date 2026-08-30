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СКР возбудил дело о теракте после украинского обстрела Белгорода

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с украинским ракетным ударом по Белгороду, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются типы и модели примененного вооружения, а также конкретные лица, причастные к совершению преступления", - сказала она.

Петренко уточнила, что на местах происшествия "организован комплекс мероприятий по сбору доказательств очередного бесчеловечного преступления киевского режима".

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о ракетном ударе ВСУ по гражданским объектам в Белгороде. В результате атаки, на территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток. Еще 12 человек получили ранения, среди них 7 подростков 16 и 17 лет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 августа 2026 года Военная операция на Украине
СКР уголовное дело Белгород ВСУ атака
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