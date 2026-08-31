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Двое охотников госпитализированы на севере Камчатки после нападения медведя

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Медведь напал на двоих охотников возле села Хатырка Анадырского района на границе Чукотки и Камчатки, пострадавшие госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.

"Мужчин вертолетом санавиации доставили в село Тиличики на севере Камчатки и там госпитализировали в Олюторскую районную больницу", - сказали в территориальном центре.

Там отметили, что эвакуация пострадавших в Петропавловск-Камчатский не требуется.

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