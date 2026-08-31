Работа аэропорта Ульяновска временно ограничена

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Ульяновска (Баратаевка) приостановил обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Ранее в Росавиации информировали о введении подобных мер безопасности аэропортах Самары, Пензы и Саратова. Кроме того, ограничена работа аэропортов Геленджика и Тамбова, столичный Домодедово отправляет и выпускает рейсы по согласованию.