Аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Чебоксар временно не обслуживают рейсы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Чебоксар введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в Мах.

Ранее в Росавиации информировали о введении временных ограничений в воздушных гаванях Ульяновска, Самары, Пензы и Саратова. Помимо этого, ограничена работа аэропортов Геленджика и Тамбова, столичный Домодедово отправляет и выпускает рейсы по согласованию.