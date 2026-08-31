Военные заявили об ударах по объектам ТЭК и транспорта и логистическим центрам Украины

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре , логистическим центрам Украины, заявило Минобороны РФ в понедельник.

"Нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении министерства.

По информации Минобороны РФ, цели поражены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.

30 августа Минобороны РФ заявило, что российская армия приступила к подготовке массированных ударов по энергообъектам Украины.

"В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России", - говорилось в заявлении министерства.