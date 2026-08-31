Минобороны РФ заявило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Андреевка, Прокоповка Харьковской области, Карповка, Рубцы и Лозовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, потери армии Украины составили свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерское, Федоровка, Доброполье Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области", - сообщило Минобороны РФ.

Потери украинских сил на этих участках составили до 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии, сообщили российские военные.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Новоселовка, Клиновое, Славянск, Кондратовка и Дружковка Донецкой Народной Республики", - проинформировало военное ведомство.

Согласно его данным, украинская армия потеряла на этих участках до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей и семь артиллерийских орудий.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Листовка, Общее, Розовка, Самойловка и Никольское Запорожской области", - сказали в министерстве обороны.

По словам военных, в зоне ответственности группировки украинские войска потеряли до 325 военнослужащих, гаубицу и 11 автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Кияница и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Слатино, Избицкое, Приколотное и Сосновый Бор", - сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, в зоне действий группировки ВСУ потеряли более 245 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Юльевка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ", - сообщило министерство.

Также, по его данным, группировкой уничтожены боевая бронированная машина, 16 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы армии Украины.