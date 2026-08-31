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Патрушев обвинил Запад в помехах формированию международной морской логистики в Арктике

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что западные страны предпринимают попытки подорвать экономические и оборонные возможности России, препятствуют международной морской логистике в Арктике.

"В высоких широтах западные страны предпринимают усилия, направленные на подрыв экономических и оборонных возможностей нашей страны. Всячески препятствуют формированию международной морской логистики и безопасности в Арктике", - сказал Патрушев, открывая всероссийскую научно-практическую конференцию, посвящённую 85-летию прибытия в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш".

"Безусловно, Россия преодолеет все трудности. Комплексная реализация новых инвестиционных проектов, формирование Трансарктического транспортного коридора, развитие энергетической инфраструктуры, активизация научных исследований, обеспечение надежной защиты наших арктических территорий и акваторий - всё это будет способствовать укреплению национальной безопасности России и повышению качества жизни в Арктическом регионе", - заявил Патрушев.

Глава Морской коллегии отметил, что с первого союзного конвоя "Дервиш" началась "одна из самых значимых страниц сотрудничества стран-союзниц по борьбе с гитлеровским фашизмом".

По его словам, за годы войны по северному маршруту прошло 78 конвоев, которые доставили в СССР более 4 млн тонн различных грузов, необходимых на тот момент фронту и тылу. "Однако эта помощь не была бескорыстной. Союзникам поставлялись редкие металлы, пушнина и золото", - уточнил Патрушев.

"Но значение арктических конвоев измеряется не только объёмом грузов. Их исторический смысл - в уникальном примере международной солидарности", - сказал глава Морской коллегии.

Он подчеркнул, что в настоящий момент бывшие союзники нашей страны по антигитлеровской коалиции активно поддерживают Украину.

Николай Патрушев Арктика
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