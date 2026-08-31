В СВР заявили о планах Европы дискредитировать итоги сентябрьских выборов в РФ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Страны Европы ведут кампанию с целью помешать электоральному процессу в России и дискредитировать результаты сентябрьских выборов, заявили в Службе внешней разведки РФ.

"По поступающей в СВР информации, Евросоюз и ведущие страны Европы реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России в преддверии единого дня голосования в сентябре", - говорится в сообщении СВР, распространенном в понедельник.

Цель стратегии, по данным ведомства, "помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты волеизъявления на всех уровнях избирательной кампании".

В частности, говорится в сообщении, европейцы "на полях" встречи на высшем уровне "коалиции желающих" в Париже 13 июля "ориентировали" украинские власти на интенсификацию атак по территории России. "Дескать, это посеет панику среди населения и отвлечет ресурсы государственных и правоохранительных органов от исполнения основных функций", - заявили в СВР.

Кроме того, согласно сообщению, "в ходе ставших дежурными визитов на Украину представителей европейских спецслужб обсуждаются планы организации кибератак на инфраструктуру выборов".

"Распространение тезисов о "нелегитимности и незаконности" еще даже несостоявшегося голосования поручено базирующимся за рубежом структурам российской несистемной оппозиции", - указывается в сообщении.

Так, по данным СВР, "Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами" на встрече в июне "получила от европейских кураторов подкрепленное деньгами задание активнее призывать россиян к бойкоту выборов, а международное сообщество - к заблаговременному отказу от признания их результатов". "Схожую повестку", по данным СВР, "отрабатывают" участники формата "Брюссельский диалог".

Также, заявили в СВР, представители несистемной оппозиции получили "задачи по поиску и фабрикации компромата на представителей системных политических партий, а также по организации провокаций на избирательных участках в РФ и за рубежом".

"По имеющейся информации, по завершении электорального цикла ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России в связи с "грубыми нарушениями во время их подготовки и проведения", - заключили в СВР.

Ранее сообщалось, что выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.