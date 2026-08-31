Пять человек ранены в Курской области в результате удара ВСУ по магазину

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о пяти мирных жителях, пострадавших в результате удара ВСУ по магазину в Беловском районе.

"Враг снова нанёс целенаправленный удар по хлебному магазину в центре слободы Белой Беловского района. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять человек - у них травмы головы, слепые осколочные ранения. Всем оказывается медицинская помощь. Их доставляют в Курск", - написал глава региона в своем канале в Мах в понедельник.

Кроме того, еще один человек пострадал в селе Кремяное Кореневского района.

"У 67-летнего мужчины слепые осколочные ранения правой голени. От транспортировки в Курск отказывается, ему сейчас оказывается вся необходимая помощь", - добавил Хинштейн.