Песков заявил, что признание Европой итогов выборов в РФ не первостепенно

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Признание европейцами итогов выборов в России не имеет первостепенного значения, а провокационные устремления, направленные на их срыв, будут пресекаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На самом деле, признают европейцы или не признают (итоги выборов) - десятое дело для нас. У нас своя политическая система, свой политический процесс. И избирательная кампания идет на полной скорости", - сказал Песков в интервью "Юнашев LIVE".

При этом, что касается различных провокационных устремлений, сказал Песков, "они были, есть и будут, нам в этом плане опыта не занимать". "Поэтому все, кому должно, будут принимать необходимые меры", - сказал Песков.