Журналист Невзоров внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов уехавшего из России журналиста Александра Невзорова (включен в РФ в реестр иностранных агентов).

Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга в четверг.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

28 августа этого года Приморский районный суд Петербурга заочно заключил Невзорова под стражу по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и финансировании экстремистской деятельности.

В июле 2024 года Октябрьский районный суд Петербурга признал Невзорова и его супругу участниками экстремистского объединения и запретил его деятельность в России.

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Он был объявлен в международный розыск.

Невзоров в настоящее время проживает за рубежом.