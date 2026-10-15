Журналист Невзоров внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов уехавшего из России журналиста Александра Невзорова (включен в РФ в реестр иностранных агентов).
Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга в четверг.
Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.
28 августа этого года Приморский районный суд Петербурга заочно заключил Невзорова под стражу по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и финансировании экстремистской деятельности.
В июле 2024 года Октябрьский районный суд Петербурга признал Невзорова и его супругу участниками экстремистского объединения и запретил его деятельность в России.
В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Он был объявлен в международный розыск.
Невзоров в настоящее время проживает за рубежом.