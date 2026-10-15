Путин сообщил, что существенного ущерба от недавних попаданий по НПЗ в РФ нет

Председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик и президент РФ Владимир Путин (справа налево) во время встречи с участниками XXI форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев продолжает попытки наносить удары по российским НПЗ, но существенного ущерба им нанести не удалось.

"Вчера по некоторым НПЗ пытались нанести удары, кое-куда попали. Но ничего такого существенного. Но, тем не менее, продолжают", - сказал Путин в четверг в ходе встречи с участниками съезда-форума "Деловой России".

Президент отметил, что Россия столкнулась с такими же действиями "противника в отношении наших платформ, таких, как Вайлдберриз и Озон". "Они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были, наверное, предусмотреть. Но мы считали, что до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили", - сказал Путин, заметив, что ранее так было с объектами энергетики, по которым "они продолжают (бить) до сих пор".

По словам президента, то же самое сейчас происходит и в отношении платформ по электронной торговле. "Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас. И по энергетике тоже - там уже пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам (Россия наносит удары - ИФ)", - подчеркнул глава государства.

"Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать о последствиях", - заключил Путин.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак на "полях" Российской энергетической недели (РЭН) заявил, что "по данным Минэнерго и компаний сегодня (в среду - ИФ) киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода - в Саратовской и Рязанской областях". "Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия", - сказал он.

В четверг Минобороны РФ сообщило, что с 4:00 до 7:00 Украина предприняла попытку массированной атаки на НПЗ в Рязани с применением беспилотников и ракет "Фламинго".

"Зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены и уничтожены 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 69 БПЛА самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ в четверг.

"В результате падения обломков БПЛА на территории НПЗ произошло возгорание", - проинформировало ведомство.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил также о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в результате массированной атаки беспилотников на регион.