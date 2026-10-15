Что произошло за день: четверг, 15 октября
Возгорание на территории Рязанского НПЗ, еще одно решению по делу о затонувших танкерах, наводнение из-за дождей в Стамбуле
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Возгорание произошло на территории Рязанского НПЗ из-за атаки БПЛА. Минобороны РФ сообщило, что ночью Украина предприняла попытку массированной атаки по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани с применением беспилотников и ракет "Фламинго".
- Средства граждан при привлечении на фондовый рынок должны быть надежно защищены, а в пенсионных фондах - "железобетонно", заявил Владимир Путин.
- С владельцев затонувших танкеров взыскали 34 млрд рублей по иску Минприроды Кубани. Представитель министерства напомнил, что исковые требования не пересекаются с уже удовлетворенными исковыми требованиями Росприроднадзора на 85 млрд рублей.
- Минпромторг утвердил ставки техсбора на смартфоны, телефоны и ноутбуки. Технологический сбор начнет действовать с 1 декабря 2026 года. В частности, базовая ставка техсбора для ноутбуков будет составлять 746 рублей/ед., для смартфонов - 373 рубля/ед.
- Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов уехавшего из России журналиста Александра Невзорова (включен в РФ в реестр иностранных агентов).
- Лидеры ЕС намерены в приватных обсуждениях с Владимиром Зеленским рекомендовать ему высказываться менее резко в отношении политики Дональда Трампа, сообщает Financial Times. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Зеленский бросает вызов американскому лидеру, заявляя о продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
- В России зарегистрировали препарат "Нимоланцим" для лечения злокачественных новообразований. В частности, опухолей пищевода, головы и шеи, а также отдельных видов злокачественных опухолей головного мозга.
- В Турции из-за наводнений погибли два человека, нарушена работа аэропорта Стамбула. Экстренные службы предупреждают, что ожидаются сильные дожди, особенно в районах, прилегающих к проливу Босфор.