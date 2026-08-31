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В Кремле заявили, что Бишкек не присягал на верность Москве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что Россия ограничивает Киргизию в выборе торговых и инвестиционных партнеров, а Бишкек присягнул на верность Москве.

"Это не так. Вы знаете, кто занимает первое место среди партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству с Киргизией? Это не Россия. Китай. Россия находится на втором месте", - сказал Песков в интервью российско-киргизскому телеканалу "Номад ТВ", комментируя соответствующие мнения.

В то же время представитель Кремля обратил внимание, что взаимодействие в рамках ЕврАзЭс дает республике несколько процентных пунктов к ежегодному росту ВВП.

"Могла ли Киргизия кому-то присягнуть? Нет. Киргизия руководствуется исключительно своими национальными интересами", - продолжил Песков.

Представитель Кремля также рассказал, что у президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова дружеские и доверительные отношения.

Он добавил, что подобные отношения между главами государств всегда способствуют росту связей во всех сферах и позволяют детально обсуждать самые щепетильные темы.

Дмитрий Песков Киргизия
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