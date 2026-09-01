МИД РФ пообещал решительный ответ на случаи эскалации обстановки на Балтике

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ответ на случаи эскалации военно-политической обстановки на Балтике будет разрушительным, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На случай дальнейшей эскалации военно-политической обстановки на Балтике еще раз подчеркну: ответ с российской стороны инициаторам безумных антироссийских авантюр будет решительным и они должны это знать, разрушительным для них", - сказала она в ходе брифинга.