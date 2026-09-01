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Военные РФ сообщили о создании условий для усиления давления на позиции ВСУ в Запорожской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Установление контроля над селом Червоная Криница создало условия для развития наступления группировки войск "Восток" в Запорожской области и усиления давления на позиции армии Украины на данном направлении, заявило Минобороны РФ во вторник.

"Освобождение населённого пункта Червоная Криница позволило подразделениям группировки "Восток" нарушить оборону противника и расширить контролируемую территорию на данном направлении", - говорится в сообщении министерства обороны.

"Установление контроля над населенным пунктом создает условия для дальнейшего развития наступления, усиления давления на позиции ВСУ и продвижения подразделений группировки "Восток" в Запорожской области", - заявили в российском военном ведомстве.

Минобороны РФ ВСУ Запорожская область Червоная Криница
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