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Российские туроператоры сообщили о росте спроса на Грузию на 20-25% этим летом

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на туры в Грузию среди российских туристов этим летом выше, чем в прошлом году, туроператоры фиксируют рост продаж в среднем на 20-25%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Летний сезон 2026 года оказался для Грузии успешнее прошлогоднего. По сводным данным ведущих туроператоров, у большинства компаний продажи выросли на 20-25%, а у отдельных игроков количество бронирований увеличилось в 2-4 раза год к году", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, российские туристы чаще не ограничиваются одним городом или курортом, а стараются совместить за одну поездку несколько форматов отдыха.

"Быстрее всего рос спрос на пляжный отдых - главным драйвером продаж стали Батуми и другие курорты Черноморского побережья. Одновременно туристы активнее выбирали комбинированные маршруты "Тбилиси плюс Батуми", поездки в Кутаиси, Боржоми, Казбеги", - сказали в АТОР.

По словам туроператоров, главными драйверами роста интереса к поездкам в Грузию называют отсутствие визовых формальностей и развитую сеть прямых рейсов. Дополнительные стимулы - стабильный курс рубля к лари, доступные цены на морских курортах и на экскурсионные туры, а также возможность совместить отдых с гастрономическим туризмом.

По оценке туркомпаний, продажи туров в Грузию будут расти и осенью: пляжный отдых становится дешевле, а загрузка курортов страны меньше. Так, гостиницы в Батуми, Чакви и Кобулетти снизили цены на 10-15% на бархатный сезон.

"Для экскурсионных туров осень - самое востребованное время, поэтому в этом сегменте снижения цен ждать не стоит", - добавили в ассоциации.

Россия стала лидером по числу туристических визитов в Грузию по итогам первого полугодия 2026 года - более 610 тысяч. В 2025 году турпоток из России в Грузию составил около 1,61 млн человек.

АТОР Грузия
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